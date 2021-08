RACASDIA – Pentru a atrage investitori in zona, administratia locala are pregatite aceste terenuri pentru care si-au manifestat intentia sa liciteze cateva firme! Despre aceasta intentie a unor antreprenori de a achizitiona terenuri de la primarie am mai consemnat cu ceva timp in urma, insa abia acum s-a primit avizul favorabil de la Ministerul Apararii Nationale pentru a scoate la licitatie terenurile. „Tocmai ce am primit avizul de la MApN si urmeaza sa scoatem la licitatie patru loturi de teren, precizeaza primarul Mirco Ilie Lechici. Inca nu stim cum vor fi folosite aceste suprafete de teren,…