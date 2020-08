Stiri pe aceeasi tema

- N.D. La Ploiești, sunt in plina desfașurare – ca in fiecare vara, de altfel – lucrarile de reabilitare și modernizare a unitaților de invațamant. Potrivit primarului Adrian Dobre, suma alocata anul acesta de catre municipalitate pentru reparații și investiții la școlile și gradinițele din Ploiești este…

- Ghidul de finantare destinat Programului "Casa Eficienta Energetic", prin care solicitantii pot primi pana la 15.000 de euro de la stat, a fost publicat in Monitorul Oficial. In cadrul programului, se ofera o finantare nerambursabila cuprinsa intre 40.000 de lei si 70.000 de lei, pentru fiecare…

- N.D. Ziua Imnului National va fi marcata in Ploiești printr-o serie de manifestari ce vor fi organizate in data de 29 iulie. Astfel, Primaria Ploiesti si Garnizoana Ploiesti vor organiza, incepand cu ora 10.00, actiuni prilejuite de aceasta sarbatoare, pe platoul din fata Palatului Administrativ – intrarea…

- Munti de gunoaie zac intre blocurile din zona de Nord a Ploiestiului, mai exact pe Intrarea Polux. Odata cu venirea caldurii, mirosul a devenit insuportabil, iar imaginile, greu de privit. O cititoare ne-a trimis la redactie fotografii surprinse astazi cu maldarele de gunoaie nestranse. Adresam…

- N. Dumitrescu In condițiile in care municipiul Ploiești și locuitorii sai resimt, ca peste tot in țara, efectele pandemiei, era de așteptat ca, in momentul de fața, și la nivelul municipalitații sa existe o strategie, respectiv sa fie puse pe hartie o serie de proiecte astfel incat sa se vada implicarea…

- Una din investițiile derulate la nivelul municipiului Reghin, respectiv Blocul de locuințe sociale de pe strada Ierbuș, a devenit subiect de disputa intre liberalii și social democrații reghineni, mai exact intre Gabriel Toncean, președintele PNL Reghin și candidat pentru funcția de primar al municipiului…

- Pe aceasta strada se vor executa lucrari de decopertare pentru înlocuire rețea de apa, modernizare rețele electrice si refacere integrala structura rutiera. Lucrarile se deruleaza în cadrul proiectului ,,Creșterea și îmbunatațirea spațiului pietonal în zona urbana:…

- Lucrarile de modernizare si reabilitare termica a sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Alba au fost scoase din nou la licitatie, dupa ce la prima procedura, initiata in luna februarie, a fost depusa o oferta care, in final s-a dovenit a fi neconforma cu conditiile impuse prin caietul de sarcini.