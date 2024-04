Stiri pe aceeasi tema

- DSP Alba reitereaza importanța vaccinarii antirujeolice in contextul creșterii susținute a numarului cazurilor de rujeola In contextul epidemiologic actual privind epidemia de rujeola, declarata pe intreg teritoriul Romaniei prin Ordinul MS nr. 4128/05.12.2023, și in județul Alba a crescut numarul de…

- Șoferilor implicați in evenimente rutiere li se pot recolta mostrele biologice prin care se stabilește daca au consumat bauturi alcoolice sau droguri in spitalele care au secție de urgența, in instituțiile de medicina legala, dar și in ambulanțele serviciului mobil de urgența.

- Primaria Comunei Mihai Viteazu organizeaza o acțiune de ecologizare a malului raului Arieș, sambata, 16 martie 2024, ora 10:00. Locația de intalnire: Strada Transilvaniei, nr. 147 (in fața primariei), localitatea Mihai Viteazu. Toate echipamentele necesare ecologizarii vor fi oferite de catre organizatori.…

- Primaria Comunei Mihai Viteazu anunța includerea obiectivului de investiții ”Construire dotare creșa str. Transilvaniei, nr. 141-141A, sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, pe lista proiectelor aprobate a Companiei Naționale de Investiții. Lista sinteza a subprogramului ”Unitați și…

- La ora 10 a inceput exercițiul de alarmare publica intitulat „Miercurea alarmelor”. Evenimentul are loc in toate localitațile de pe raza județului Cluj, inclusiv la Turda. In Turda alarmele au sunat in jurul orei 10,15 cea de la Colegiul Tehnic Turda, au fost 5 semnale acustice a 16 secunde, cu pauza…

- Directorul general al CNAIR Cluj, Eugen Cecan, a intrat in atenția presei locale dupa ce a avut contabilizate 477 de zile de concediu medical. Cecan ar fi adus foi de concediu pe rand de la mai mulți medici, cu diferite afecțiuni de care ar fi suferit. De la cardologie, pana la neurologie și chiar…

- Ministerul Educatiei a pus in consultare publica proiectul Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar Ministerul Educatiei a pus in consultare publica proiectul Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar, conform Ministerului Educatiei.Parintii ai caror copii au urmat…

- Transformam Luna Șes intr-o stațiune turistica! Astazi a avut loc prima ședința a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a județului Satu Mare, iar unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a fost adoptarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) de amenajare a teritoriului…