Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a cerut guvernelor din regiunea in care opereaza sa regandeasca masurile de sprijin, avertizand ca sprijinirea firmelor „zombi” ar putea avea un efect de domino asupra afacerilor viabile, transmite Reuters. Desi datoria companiilor a ajuns la…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a avertizat, marți, ca lumea nu va reveni la viața de dinainte, dupa pandemia Covid-19 și consecințele razboiului din Ucraina. O astfel de combinație de evenimente, care ar fi fost greu de gestionat de guverne sau companii daca s-ar fi intins…

- Zona pietonala din centrul Iasului a fost extinsa, de astazi, pentru perioada Sarbatorilor de iarna. Astfel, circulatia rutiera a fost inchisa pe bld. Stefan cel Mare (pana la intersectia cu str. 14 Decembrie 1989) si pe str. I.C. Bratianu (pana la intersectia cu str. Agatha Barsescu). Potrivit dispozitiei…

- Problema facturilor uriașe la energie se simte și in cazul sarbatorilor de iarna, unde atat iluminatul festiv, cat și alte activitați de care se bucurau oamenii candva, au fost limitate. Una dintre acestea este și patinoarul dintr-un oraș din Romania, de care locuitorii nu se vor mai putea bucura, dupa…

- Deputații s-au intrunit intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi au fost 11 proiecte. Deputații au examinat, in prima lectura, ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare in vederea realizarii proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 11 proiecte. Deputații vor examina, in prima lectura, ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare in vederea realizarii proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului…

- „Se aproba contractarea si/sau garantarea unei/unor finantari rambursabile interne si/sau externe in valoare totala de pana la 555.000.000 lei in vederea refinantarii datoriei publice locale provenite din imprumutul contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in anul 2020, cu…

- RTPR a asistat Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) cu privire la imprumutul in valoare de 25 milioane de euro acordat Bancii Transilvania, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…