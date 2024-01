Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis joi seara avertizari Cod galben de vant pentru zone din judetele Cluj si Gorj. UPDATE: Meteorologii au emis joi seara o avertizare Cod galben de vant puternic in alte sase judete din Transilvania. Potrivit ANM, sunt vizate zonele joase si depresionare ale judetelor Alba, Covasna,…

- Un document transmis catre Camera Deputaților de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) scoate in evidența o situația inedita și mai puțin cunoscta privind bazile de inot. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a transmis, catre sfarșitul anului…

- Centrul Infotrafic informeaza ca in aceasta dimineata este semnalata ceata in judetele Alba, Arges, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj si Sibiu, care scade vizibilitatea pe sosele sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.Nu sunt autostrazi sau drumuri…

- Centrul Infotrafic informeaza ca sambata dimineata este semnalata ceata in judetele Alba, Arges, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj si Sibiu, care scade vizibilitatea pe sosele sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Nu sunt autostrazi sau drumuri…

- Este ceața sambata dimineața in judetele Alba, Arges, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj si Sibiu, informeaza Centrul Infotrafic. Vizibilitatea pe sosele este de sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri.

- Sedinta, in format hibrid, este programata sa inceapa la ora 11,00, conform deciziei de joi a Biroului permanent al Senatului.Propunerea legislativa privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc prevede "autonomizarea judetelor Covasna, Harghita si a unei parti din judetul Mures si constituirea…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat duminica dimineata ca, din cauza ninsorii viscolite, circulatia rutiera este oprita pe DN 67C, pe tronsonul kilometric 16 - 30, intre localitatile Novaci si Ranca, in judetul Gorj, potrivit Agerpres.Ninge, iar pe alocuri se circula in conditii de iarna,…

- Dcauza ninsorii viscolite, circulația rutiera este oprita, duminica, 24 decembrie, pe DN 67C, pe tronsonul kilometric 16 – 30, intre localitațile Novaci și Ranca, județul Gorj, informeaza Poliția Romana.„Din cauza viscolului puternic și a vizibilitații extrem de reduse, spre 0, pentru siguranța perticipanților…