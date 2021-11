Primaria Castranova continua strategia de investitii in proiecte importante cu ajutorul programelor care asigura linii de finantare pentru dezvoltarea locala. Astfel, dupa ce comuna a reusit sa aduca bani pentru proiecte de infrastructura locala, precum apa sau canalizarea, edilul Dumitru Macesanu anunta ca administratia locala a depus deja proiecte in cadrul noului program Anghel Saligny si urmareste cu interes fondurile obtinute de Romania prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru a desfasura noi proiecte esentiale pentru viitorul localitatii. Canalizare in satul Puturi Dupa…