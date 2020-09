Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a transmis duminica ca sunt false acuzațiile lui Nicușor Dan, dupa ce acesta a reclamat o serie de infractiuni in acordul pe care Gabriela Firea l-a semnat cu familia Constanda.„Datoriile pe care Primaria Capitalei le are fata de C. Constanda sunt generate de decizii vechi…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, reclama mai multe infractiuni in acordul pe care Gabriela Firea l-a semnat cu familia Constanda pentru stingerea datoriei. Dan sustine ca, desi familia Constanda a fost de acord sa primeasca 7.000 de metri patrati de tren pentru…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca PSD a inregistrat ”un esec major in Parlament, in plina campanie pentru alegerile locale”. ”Aceasta motiune n-a avut nicio legatura cu problemele Romaniei, ci doar cu dorinta de putere a PSD”, afirma Nicusor Dan care…

- "Cu putin timp in urma am primit instiintarea de la Trezoreria Municipiului Bucuresti cu privire la faptul ca avocatii lui Constanda au cerut executarea conturilor PMB ca urmare a deciziei definitive si irevocabile pe care au obtinut-o in justitie. Am dorit sa solutionam aceasta situatie care este…

- Presedintele Pro Romania a declarat ca formatiunea pe care o conduce va avea un candidat la Primaria capitalei care va oferi o alternativa fata de Nicusor Dan si Gabriela Firea si a precizat ca numele acestuia, dar si ale candidatilor la primariile de sector vor fi anuntate saptamana viitoare, probabil…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei, sustine ca Victor Ponta si Robert Negoita fug de asocierea cu PSD. Primarul Sectorului 3, plecat din PSD, va candida din partea ProRomania pentru un nou mandat si-l va sustine pe Victor Ponta la Primaria Capitalei, sustin surse politice pentru…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni seara, la Digi24, ca formatiunea sa va avea candidat propriu la alegerile locale pentru functia de primar general al Bucurestiului si nu va sustine candidatul PSD, Gabriela Firea.„Nu ai cum sa te ascunzi sub fusta cuiva la locale. Nu poti sa…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca decizia PNL de a-l sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei este ferma, iar orice speculatie cu privire la acest aspect este lansata de ”cei carora a inceput sa le fuga pamantul de sub picioare”.Citește și: Negocierile PSD - Pro Romania stagneaza. Gabriela…