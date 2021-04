Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13-16.04.2021 polițiștii locali au desfașurat activitați specifice in zona Cartierului Mandrești:  capturarea/ridicarea cainilor fara stapan. S-a luat legatura cu reprezentanții D.D.S.P. Focșani Serviciul de Gestionare a cainilor fara stapan, care au desfașurat in zona menționata acțiuni…

- Firma care a executat lucrari in cartierul Paclișa AMENDATA cu 10.000 lei. Gabriel Pleșa: Companiile care executa lucrari pe domeniul public trebuie sa respecte regulile și pe cetațenii municipiului Imi cer scuze locuitorilor din zona Paclișa pentru disconfortul creat de lucrarile ce au loc in respectiva…

- UM 02523 cauta firma pentru atribuirea unui contract Contractul este clasificat secret de serviciu pentru realizarea de infrastructura a Bazei 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu Conform caietului de sarcini, printre altele, se doreste contruirea unei piste de decolare aterizare Ministerul Apararii ndash;…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș pun in aplicare 190 de mandate de percheziție domiciliara, in 17 județe și in municipiul București, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice. Perchezițiile se desfașoara și in județul…

- @ Cetațenii pot adopta caini sterilizați, vaccinați și cipați, iar la schimb primesc și o bonificație, dar și multa, multa iubire necondiționata! Astfel, presiunea pe adapost scade și se face loc cainilor fara prea mari șanse de adopție Fiecare localitate este obligata conform legii sa inființeze Serviciul…

- Poliția Locala Pitești cauta proprietarii sau deținatorii legali ai unor vehicule abandonate pe domeniul public al orașului. Este vorba despre urmatoarele mașini: NR. CRT. MARCA NUMAR INMATRICULARE LOCAȚIE OBSERVAȚII 1 FORD TRANSIT FARA PLACUTE STRADA DEPOZITELOR (zona statiei de gaz) CULOARE VERDE…

- Firma lugojeana care administreaza adapostul pentru cainii fara stapan din Dealul Viilor a anuntat ca in ultima saptamana a adunat nu mai putin de 30 de animale de pe strazi. Viceprimarul Lugojului, Bogdan Blidariu, a declarat pentru Lugoj Info.ro ca societatea si-a intensificat actiunile pe strazi…

- Primaria Constanta nu a putut atribui contractul pentru serviciul de capturare, transport si predare a cainilor fara stapan Contractul viza numai situatiile de urgenta iar la procedura de achizitie nu s a prezentat niciun agent economic In tot acest timp, prezenta numeroasa a cainilor fara stapan in…