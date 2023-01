“Celebram astazi Ziua Culturii Naționale, o zi care reflecta individualitatea și profunzimea spiritualitații și culturii romane! In 15 ianuarie sarbatorim, din 2011, nu doar un mare poet, filosof, ziarist și creator, pe Mihai Eminescu, ci proiectele noastre culturale naționale! De peste un secol ne regasim, ca popor, in limba, mesajul cultural și personalitatea Poetului Național! In aceasta zi simbolica, va urez “La mulți ani!” și va indemn sa fim uniți și impreuna sa ne pastram și sa ne afirmam valorile, tradiția și cultura romaneasca!” – primar Cristian Gentea.