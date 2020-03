Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, in vama Nadlac, pusa sub presiune de romanii intorși in țara in mijlocul crizei COVID-19, a fost descoperit un grup numeros de straini din Siria, Iran, Irak și Afganistan, care se ascundeau intr-un TIR cu destinația Germania. Violasera inițial frontiera Romaniei dinspre Serbia. Alți…

- Piese pentru Zambete, primul program de donare de piese LEGO® din Romania, lansat de Magazinele Certificate LEGO® și Fundația United Way Romania • Doritorii pot dona piese in Magazinele Certificate LEGO® din țara, pana pe 26 aprilie • Cei care doneaza cantitați mai mari (de peste 1 kg) vor fi…

- Un barbat care conducea un autoturism fara sa aiba permis, in noaptea de sambata spre duminica, in Timisoara, s a ales cu trei dosare penale in interval de trei ore, intocmite de politistii timiseni, pentru conducere fara permis si pentru ca nu a oprit la semnalul rutieristilor.Purtatorul de cuvant…

- O femeie din Suceava s-a dus bauta la Poliție ca sa raporteze un accident. Nu a contat ca accidentul l-a provocat cu o zi inainte, polițiștii i-au intocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Legea rutiera obliga conducatorii auto implicați intr-un eveniment rutier sa nu consume alcool…

- Accidentul a avut loc ieri-dimineata la ora 6.30, pe drumul european care traverseaza localitatea. Soferita unui autoturism care circula dinspre Podu Iloaiei catre Iasi nu a observat pietonul si l-a lovit cu partea din fata a autoturismului. Tanara lovita de masina a fost transportata de urgenta la…

- Nu toți refugii sunt prinși de polițiștii de frontiera, atunci cand incearca sa intre ilegal in Romania. Drept dovada sta faptul ca, noaptea trecuta, doi migranți au fost prinși de polițiștii locali in centrul Timișoarei. Nu aveau documente asupra lor. Azi-noapte, in jurul orei 1.30, in Piața Victoriei,…

- Politistii a deschis o ancheta in cazul celor patru frati minori carbonizati intr-un incendiu care le-a cuprins locuinta din Timisoara, miercuri seara, fiind efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si distrugere. "S-a constituit o echipa de cercetare la fata…

- Politistii din Timis cauta un tanar de 21 de ani care a plecat miercuri de la locuinta unui prieten din Timisoara catre Arad, insa nu a mai ajuns la destinatie. Acesta este cautat atat de poliție, cat și de familie, care spera sa il gaseasca pe tanar prin intermediul rețelelor de socializare. Source