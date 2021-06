Stiri pe aceeasi tema

- "Cu totii am spus o mica rugaciune, dar suntem bine”, a spus Kamala Harris, dupa aterizare.Vicepreședintele SUA va face o vizita de 3 zile in Guatemala, fiind prima sa calatorie in strainatate, de la preluarea mandatului, dupa care va merge in Mexic.

- Avionul vicepreședintelui american Kamala Harris a fost forțat sa aterizeze la scurt timp dupa decolare, din cauza unei probleme tehnice, în drum spre Guatemala, pentru prima ei vizita în strainatate, de la preluarea mandatului, conform AFP."Cu totii am spus o mica rugaciune, dar suntem…

- Harris pornise spre Mexicul și Guatemala, in prima ei vizita oficiala, in perioada 7-8 iunie. Vicepreședintele urmeaza sa discute problema emigrarii in masa in Statele Unite, de-a lungul frontierei SUA-Mexic. Totuși, calatoria a inceput cu stangul pentru Harris. „Din cauza unei probleme tehnice cu avionul…

- Administratia americana a interzis temporar marti orice foraje de petrol sau gaze intr-o arie decretata refugiu national al faunei arctice, rasturnand astfel una din ultimele decizii ale guvernului lui Donald Trump, transmite AFP. Departamentul Internelor vrea sa faca o 'analiza completa'…

- Administratia americana a interzis temporar marti orice foraje de petrol sau gaze intr-o arie decretata refugiu national al faunei arctice, rasturnand astfel una din ultimele decizii ale guvernului lui Donald Trump, transmite AFP. Departamentul Internelor vrea sa faca o 'analiza completa'…

- Administratia americana va reuni in aceasta saptamana patru familii de migranti separate la frontiera dintre SUA si Mexic sub administratia presedintelui Donald Trump, au declarat responsabili de la Washington, ceea ce constituie un prim pas spre realizarea unei promisiuni facute in campania electorala…

- Un agent al Poliției de Frontiera din Statele Unite a inregistrat momentul in care a intalnit un copil imigrant care ii cere plangand ajutorul, dupa ce a a fost abandonat in sudul Texasului, arata Daily Mail.Copilul intrase in mod ilegal in Statele Unite din Mexic și fusese abandonat de grupul cu care…

- Administrația Biden a declarat ca va deschide unitați suplimentare de cazare a migranților dupa ce imagini cu un centru de detenție din Texas au aratat copii ținuți în condiții înghesuite în camere improvizate, relateaza BBC.Centrul din Texas, o tabara de corturi a guvernului…