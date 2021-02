Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul a anunțat ca Regatul Unit va fi prima țara din lume care va efectua acest tip de studiu in aceasta pandemie, dupa ce au fost aprobate de un comitet de etica.Incepand din martie, aproximativ 90 de voluntari cu varste cuprinse intre 18 și 30 de ani, care vor fi platiți pentru participarea lor,…

- Regatul Unit va incepe in urmatoarele saptamani teste clinice pentru a proba eficienta medicamentelor si a vaccinurilor anti-COVID. Pentru asta, voluntari sanatoși vor fi infectați cu noul virus, a informat miercuri Ministerul Companiilor, Energiei si Strategiei Industriale, transmite EFE, citata de…

- Regatul Unit va incepe in urmatoarele saptamani teste clinice pentru a proba eficienta medicamentelor si a vaccinurilor impotriva coronavirusului, in cadrul carora persoane sanatoase vor fi infectate, a informat miercuri Ministerul Companiilor, Energiei si Strategiei Industriale, transmite EFE.…

- Regatul Unit va incepe in urmatoarele saptamani teste clinice pentru a proba eficienta medicamentelor si a vaccinurilor impotriva coronavirusului, in cadrul carora persoane sanatoase vor fi infectate, a informat miercuri Ministerul Companiilor, Energiei si Strategiei Industriale, transmite EFE. Intr-un…

- Regatul Unit va face, incepand de luna viitoare, teste clinice pentru a proba eficiența medicamentelor și a vaccinurilor impotriva Covid-19, in cadrul carora persoane sanatoase vor fi infectate, a informat miercuri Ministerul Companiilor, Energiei si Strategiei Industriale, transmite EFE, citat de Agerpres.

- Regatul Unit va incepe in urmatoarele saptamani teste clinice pentru a proba eficienta medicamentelor si a vaccinurilor impotriva coronavirusului, in cadrul carora persoane sanatoase vor fi infectate, a informat miercuri Ministerul Companiilor, Energiei si Strategiei Industriale,

- Numarul persoanelor decedate in Marea Britanie in interval de 28 de zile dupa un rezultat pozitiv la testul de coronavirus a scazut luni la 406 fata de 587 in urma cu o zi, potrivit cifrelor anuntate de guvern, ce indica astfel cel mai mic numar de decese incepand din 28 decembrie, transmite Reuters.…

- Comisia Nationala de Vaccinare a Austriei a recomandat luni autoritatilor sanitare sa administreze vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca/Oxford numai persoanelor cu varste intre 18 si 65 de ani, potrivit televiziunii publice ORF, preluata de agentia EFE și citata de Agerpres . Comisia a explicat…