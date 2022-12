Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi și colegii lui au ajuns, luni noapte (ora locala 02.21), la Buenos Aires. Autoritațile din Argentina a dat, cu aceasta ocazie, liber fanilor la petrecere. Campionii mondiale au plecat, imediat de la aeroport, la baza de antrenament a nationalei, iar in cursul zilei de marti vor sarbatori…

- Violentele au izbucnit pe strazile din Franta dupa ce selectionata hexagonului a pierdut finala Cupei Mondiale din Qatar in fata Argentinei lui Messi dupa loviturile de departajare. In Paris, Lyon si Nisa au explodat artificii si au fost aprinse rachete de semnalizare, dupa ce suporterii francezi au…

- Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a redistribuit un mesaj de pe Twitter al omologului sau francez Emmanuel Macron, in care acesta felicita Albiceleste pentru victoria de a Cupa Mondiala. Fernandez spune ca jucatorii Frantei le-au facut meciul greu argentinienilor. Fii la curent cu…

- Reprezentativa Argentinei a castigat, duminica, pentru a treia oara Cupa Mondiala la fotbal, invingand in finala din Qatar, disputata pe stadionul Lusail, cu scorul de 4-2 la lovituri de departajare (3-3 dupa prelungiri). Unii argentinieni au avut ghinionul de a zbura cu avionul chiar in timpul finalei…

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, a declarat, duminica seara, ca isi doreste sa mai joace cateva meciuri pentru nationala Albiceleste si in calitate de campion mondial. Messi a condus Argentina la al treilea titlu mondial din istorie, dupa ce nationala pregatita de Lionel Scaloni s-a impus in finala…

- Lionel Messi a declarat dupa finala Argentina-Franța de la Cupa Mondiala din Qatar ca isi doreste sa mai joace cateva meciuri pentru nationala „Pumelor” si in calitate de campion mondial, informeaza Clarin, citat de News.ro . „Vreau sa mai joc cateva meciuri si in calitate de campion mondial. Asta isi…

- Zeci de milioane de argentinieni sarbatoresc in aceste clipe victoria naționalei lui Lionel Messi in fața Franței la Cupa Mondiala din Qatar. Centrul capitalei, Buenos Aires, este plin de fanii ieșiți in strada.Naționala de fotbal a Argentinei a caștigat finala Cupei Mondiala dupa ce s-a impus in fața…

- Emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, i-a multumit lui Vladimir Putin pentru sustinerea in ceea ce priveste organizarea Cupei Mondiale, precizand ca este mandru de relati dintre tara sa si Rusia, relateaza The Guardian. "Dupa ce Rusia a organizat cu mare succes Cupa Mondiala din 2018, prietenii…