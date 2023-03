Stiri pe aceeasi tema

- Nici a treia tentativa nu a avut succes: prima racheta imprimata 3D a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral din Florida, Statele Unite, dar nu a reusit sa ajunga pe orbita Terrei din cauza unei „anomalii” produse in timpul separarii celei de-a doua trepte a acestui vehicul spatial, potrivit…

- Noua racheta japoneza de transport mediu a eșuat marți, 7 martie, la zborul sau de debut in spațiu, dupa ce motorul din a doua etapa a lansatorului nu s-a aprins așa cum era prevazut, ceea ce reprezinta o lovitura pentru eforturile sale de a reduce costurile de acces in spațiu și de a concura cu SpaceX…

- Oamenii de stiinta spera sa raspandeasca sateliti prin spatiu pentru a putea comunica mai usor cu alte lumi. Un studiu finantat de Nasa ar permite Pamantului un contact mult mai bun cu Marte. Conceptul este inspirat de "Pony Express", care folosea mesaje transmise de calareti pe cai pentru a traversa…

- O incercare de a lansa prima racheta in spatiu de pe solul britanic s-a incheiat cu un esec in noaptea de luni spre marti, dupa ce o „anomalie” a impiedicat lansarea acesteia pe orbita, informeaza AFP. „Se pare ca avem o anomalie care ne impiedica sa ajungem pe orbita”, a scris pe Twitter Virgin Orbit,…