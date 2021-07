Prima floare din România protejată la nivel european Tuberoza de Hoghilag va fi prima floare din Romania si a treia din Europa protejata la nivel european, producatorii din acest areal al judetului Sibiu urmand sa depuna la Ministerul Agriculturii, in data de 7 august, documentatia pentru evaluare in vederea obtinerii ulterioare din partea Comisiei Europene (CE) a Indicatiei Geografice Protejate (IGP). „In acest an, la Festivalul Tuberozelor, organizat in zilele de 7-8 august la Hoghilag, grupul aplicant – Asociatia “Centrul de Excelenta pentru Promovarea Comunei Hoghilag” va depune la Ministerul Agriculturii documentatia pentru Tuberoza de Hoghilag… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- „Ați auzit de Hoghilag? Taramul Tuberozelor, in județul Sibiu. Asociația "Centrul de Excelența pentru Promovarea Comunei Hoghilag" s-a constituit in grup aplicant și lucreaza la documentația pentru inregistrarea "Tuberozei de Hoghilag" ca Indicație Geografica Protejata.A treia floare din UE care va…

