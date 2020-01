Prima eclipsă de Lună vizibilă din România va avea loc pe 10 ianuarie In 10 ianuarie 2010, Luna va avea o influenta maxima asupra Terrei (faza de Luna plina). In aceeași zi va avea loc o eclipsa de Luna prin penumbra, al carei maxim va fi inregistrat la ora 21:10.

O eclipsa de Luna se produce atunci cand Luna, Soarele si Pamantul se aliniaza, astfel ca satelitul natural al Terrei intra in umbra planetei noastre.

In momentul in care Luna trece prin penumbra are loc o eclipsa de Luna prin penumbra. Acest fenomen nu produce modificari majore asupra astrului, Luna nu se intuneca, iar suprafata ei capata o nuanta galbuie.

Sursa articol si foto: rtv.net

