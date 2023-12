Fostul ministru PSD al Muncii Marius Budai a facut primele declarații, dupa incidentul de la Vama Suculeni. Politicianul a fost prins, impreuna cu parlamentarul Dan Constantin Șlincu, intr-o mașina care figura in baza de date europeana ca fiind furata din anul 2016. Firul evenimentelor de la frontiera. Marius Budai, prins intr-o mașina furata la Vama […] The post Prima declarație a lui Marius Budai, dupa ce fostul ministru a fost prins intr-o mașina furata la Vama Sculeni: ”Am crezut ca e o farsa” appeared first on Playtech Știri .