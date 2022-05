Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, a asigurat joi ca s-a hotarat in privinta formulei de start din finala Ligii Campionilor, cu Liverpool, programata pe 28 mai la Paris, si a subliniat ca "nu exista frica", dar exista "ingrijorare" care va creste pe masura ce se apropie ziua…

O echipa concentrata a lui Manchester City isi va canaliza durerea eliminarii in fata lui Real Madrid, in semifinalele Ligii Campionilor, in meciul de duminica impotriva lui Newcastle United, a declarat vineri antrenorul Pep Guardiola, citat de Reuters, informeaza Agerpres.

Tehnicianul echipeI CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca semifinala retur dintre Real Madrid si Manchester City, disputata seara trecuta, "spune totul despre fotbal". El l-a laudat pe Carlo Ancelotti, spunand ca este "un antrenor mare si un mare om".

Carlo Ancelotti este "un om exceptional", a declarat antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, despre omologul sau de la Real Madrid, inaintea meciului de marti din capitala Spaniei, din mansa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, informeaza TuttoMercatoWeb.

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a supraviețuit unei alte nopți europene uluitoare pe Bernabeu, dupa ce echipa sa a trecut cu bine de o revenire entuziasmanta a lui Chelsea, pentru a obține un loc in semifinalele Ligii Campionilor, in ciuda unei infrangeri cu 3-2, dupa prelungiri,…

Carlo Ancelotti, antrenorul echipei Real Madrid, a declarat ca prefera sa ramana precaut inaintea meciului cu Chelsea, de marti, din mansa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, in ciuda faptului ca madrilenii s-au impus in tur, scor 3-1.

Belgianul Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, a recunoscut inaintea meciului de miercuri cu Chelsea, din turul optimilor Ligii Campionilor la fotbal, ca un trofeu in cea mai importanta competitie continentala ar fi ceva foarte special si implinirea unuia dintre visurile sale, transmite EFE,…

Tehnicianul italian al echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, si-a laudat jucatorii, in special pe Karim Benzema si pe Luka Modrici, dupa calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, obtinuta in fata PSG, potrivit news.ro.