- Sefa guvernului francez, Elisabeth Borne, a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron, care i-a multumit pentru activitatea „exemplara in serviciul natiunii”, transmit AFP si Reuters.

- Președintele a promulgat legea care crește veniturile angajaților Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Conform legii, salariile și alte drepturi ale personalului CNAS și al caselor de asigurari vor fi stabilite conform nivelului maxim de salarizare aflat in plata pentru funcțiile din cadrul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca lupta impotriva organizației palestiniene Hamas „trebuie sa fie nemiloasa, dar nu lipsita de reguli”, dupa o intalnire pe care a avut-o la Ierusalim cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. De asemenea, Macron a propus ca alianța internaționala formata…

- NATO is stepping up patrols in the Baltic Sea following recent damage to undersea infrastructure in the region, the transatlantic military alliance said on Thursday, according to Reuters. “The increased measures include additional surveillance and reconnaissance flights, including with maritime patrol…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a demisionat miercuri din Parlament, in aplauzele deputaților AUR, dupa ce a fost validat, marți dupa-amiaza, ca vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Parlamentarii USR au anunțat ca vor cotesta la CCR decizia de numire…