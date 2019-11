Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut, la scrutinul de duminica, 2.256 de voturi in diaspora, iar reprezentantul Aliantei USR PLUS, Dan Barna, - 2.249, dupa numararea buletinelor din 51 de sectii din strainatate. Potrivit datelor furnizate de AEP, dintr-un…

- Primele date provizorii - corelații din procesele verbale completate în secțiile de votare din țara- încep sa fie centralizate de catre Autoritatea Electorala Permanenta. Astfel, pâna la ora 22:45 au fost centralizate date provizorii din 14.396 de secții dintr-un total de 19.586, adica…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, dupa centralizarea rezultatelor din aproape 50% din sectiile de votare, Klaus Iohannis a obtinut 35,95% din voturile exprimate, Viorica Dancila – 25,64%, Dan Barna – 10,64% si Mircea Diaconu – 8,5%.Potrivit AEP, pana la ora transiterii acestei stiris-au…

- IRES a prezentat rezultatele Exit-poll la Realitatea TV. Klaus Iohannis a caștigat detașat primul tur al prezidențialelor, iar pentru locul secund se da batalia intre Viorica Dancila și Dan Barna, asta pentru ca exit-poll-ul nu ține cont de voturile din diaspora.Iata rezultatele exit-poll:…

- REZULTATE EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Dancu: “Batalia, pentru locul 2” REZULTATE EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Rezultatele oficiale ale sondajelor efectuate la iesirea la urne la primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale au fost facute publice duminica seara, la…

- Romanii din Noua Zeelanda și-au ales deja președintele. In Auckland s-a facut și o numaratoare paralela, de catre USR, iar deputatul de Timiș Drula anunța ca Dan Barna, candidatul USR PLUS, a obținut 47,6% din voturile valabil exprimate. Potrivit lui Catalin Drula, președintele Klaus…

- Un sondaj realizat de IMAS, la cererea Europa FM, arata care sunt opțiunile alegatorilor inainte de alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Intrebați ce candidat ar vota in cazul in care alegerile prezidențiale din 2019 ar avea loc la sfarșitul acestei saptamani, 45 la suta dintre participanții la…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…