Ce cote de pariuri au candidații pentru Primăria Generală a Capitalei Alegerile pentru Primaria Generala a Capitalei au intrat și in atenția caselor de pariuri care deja au inceput sa faca oferte speciale. Datele oferite pana la acest moment arata ca bucureștenii il vad drept mare favorit pe actualul primar, Nicușor Dan. Potrivit cotelor de pariuri, Nicușor Dan este favorit cu o cota de 1.90, asta insemnand ca 100 de lei pariați pe Nicușor Dan ți-ar putea aduce 190 de lei. Acesta este urmat in clasament de catre Cristian Popescu P iedone , 2.30. Acest lucru inseamna ca 100 de lei pariați pe Cristian Popescu Piedone iți pot aduce 230 de lei. Surpriza o face Catalin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

