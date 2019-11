Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 11:00 – Presedintele Klaus Iohannis conduce in primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 36,91%, fiind urmat de candidatul PSD, Viorica Dancila – 23,45%, si candidatul Aliantei USR-PLUS, Dan Barna – 14,19%, dupa numararea voturilor din 18.781 de sectii de votare, a informat, luni, purtatorul…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut, la scrutinul de duminica, 53,83% din voturile in diaspora, iar reprezentantul Aliantei USR PLUS, Dan Barna - 26,42%, dupa numararea buletinelor din 705 sectii din strainatate. Potrivit datelor furnizate…

- Rezultatle provizorii pentru votul in strainatate la alegerile prezidentiale indica un vot majoritar pentru Klaus Iohannis - 54,65%, care este urmat de Dan Barna - 24,32%, Theodor Paleologu - 6,86%. Dupa centralizarea voturilor din 293 de sectii de votare, la care au votat 118.241 de alegatori.…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut, la scrutinul de duminica, 55,14% din voturile in diaspora, iar reprezentantul Aliantei USR PLUS, Dan Barna, - 23,55%, dupa numararea buletinelor din 192 de sectii din strainatate. Potrivit datelor furnizate…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut, la scrutinul de duminica, 2.256 de voturi in diaspora, iar reprezentantul Aliantei USR PLUS, Dan Barna, - 2.249, dupa numararea buletinelor din 51 de sectii din strainatate. Potrivit datelor furnizate de AEP, dintr-un…

- PLUS a pregatit din vreme mai multe scenarii pentru situația in care Dan Barna intra sau nu in turul doi, au declarat surse din partid pentru G4Media.ro. In situația in care candidatul USR/ PLUS a pierdut competiția cu Viorica Dancila iar candidatul PSD a intrat in turul doi, PLUS pregatește sa inițieze…

- Candidatul PNL, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut 39% la alegerile prezidentiale de duminica, reprezentantul PSD, Viorica Dancila - 22,5%, iar candidatul USR PLUS, Dan Barna - 16,4%, potrivit sondajului realizat la iesirea de la urne de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) si Grupul…

- Sondajul realizat de IMAS, la comanda Europa FM, arata ca favorit pentru caștigarea alegerilor prezidentiale este Klaus Iohannis, cu puțin peste 45 de procente. Urmatorul clasat, la mare distanta de Iohannis, este candidatul ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu cu 16,6%, potrivit Barometrul Europa FM.…