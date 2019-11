Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat luni ca pregatirile pentru alegerile prezidentiale sunt in grafic, iar Ministerul Afacerilor Externe a transmis in strainatate materialele necesare scrutinului. "Am urmarit in detaliu organizarea scrutinului pentru alegerea presedintelui Romaniei,…

- In ziua alegerilor prezidentiale vor fi publicate pe internet numai rezultatele partiale si finale, precizeaza, vineri, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care arata ca, in prezent, nu exista cerinte operationale care sa permita STS centralizarea rezultatelor provizorii de la nivelul sectiilor…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a anuntat vineri ca a prezentat Biroului Electoral Central (BEC) aplicatiile informatice pentru alegerile prezidentiale si este in desfasurare etapa de evaluare si instruire a persoanelor care vor asigura operarea Sistemului informatic de monitorizare a…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunța, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a prezentat vineri Biroului Electoral Central (BEC) aplicațiile informatice pentru alegerile prezidențiale.„Pregatirile pentru organizarea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie sunt in plina…

- Sunt necesare aceste sume pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru presedintele Romaniei in strainatate. Potrivit Legii 148/2019, au fost schimbate conditiile pentru organizarea sectiilor de votare din strainatate. Va avea loc votul pe parcursul a trei zile, pentru fiecare tur, numarul…

- Politistii aradeni fac cercetari pentru loviri si alte violente, dupa ce o drona a ranit o femeie aflata la o nunta, proprietarul aparatului fiind un barbat de 48 de ani, care este verificat si de STS si de autoritatile competente in domeniul aviatiei privind detinerea autorizatiilor de ridicare…