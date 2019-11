Stiri pe aceeasi tema

- ​Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, vineri, înaintea încheierii campaniei electorale, prin care i-a îndemnat pe români sa mearga la vot, la alegerile prezidențiale de duminica.„Pesediștii au vrut sa frânga calea democratica a României, au vrut…

- USR ar avea impresia „ca li se cuvine o felie semnificativa, mai ales din votul Diasporei”. Klaus Iohannis le-a transmis vineri simpatizantilor din diaspora ca trebuie sa se alature PNL, nu USR : "Trebuie sa mergem impreuna mai departe fiindca doar așa avem șanse impotriva colosului PSD , ca inca…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: "Fiecare partid parlamentar din Romania este recunoscut pentru temele prioritare pe care le urmarește. PSD vrea sa aduca bunastare pentru cetațeni, cei de la PNL sunt cu austeritatea, iar cei la USR au promis curațenie in clasa politica. Ancheta anti-frauda pe fondurile…

- Presedintele Klaus Iohannis arunca Romania in haos, votarea motiunii de cenzura insemnand intrarea "intr-o perioada de instabilitate si austeritate", sustin liderii PSD Brasov, potrivit unui comunicat de presa transmis joi Agerpres. "Haosul in care Klaus Iohannis arunca azi tara, lasand-o…

- Haosul in care Klaus Iohannis arunca azi țara, lasand-o fara viziune și program de guvernare, fara guvern stabil, fara buget rectificat, in prag de iarna și in pline alegeri prezidențiale va avea efecte devastatoare pentru economie și pentru imaginea Romaniei in plan extern. Aceasta zi de joi va ramane…

- Iohannis vrea anticipate. „Voi convoca partidele parlamentare la prima runda de consultari maine, incepand cu ora 11”. Președintele Klaus Iohannis a iesit la declaratii la doar o ora dupa ce Guvernul Viorica Dancila a cazut in Parlament in urma moțiunii de cenzura a Opoziției. Guvernul Dancila a cazut,…

- "Soluția in care credem sunt alegerile anticipate imediat dupa prezidențiale. Imi asum sa cer actualului parlament un acord politic pentru a agrea realizarea anticipatelor, singurele care ne pot scoate din criza care se anticipeaza", a declarat Dan Barna luni dimineata. Dan Barna le cere partidelor…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent, sambata, in Piata Universitatii, la campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii sale la alegerile prezidentiale, a afirmat ca are nevoie de un semnal de sustinere din partea romanilor si a subliniat ca statul 'trebuie reconfigurat',…