Prezidentiale2019/Campania electorala pentru prezidentiale s-a incheiat

Campania electorala pentru alegerile prezidentiale, care a inceput pe 12 octombrie, s-a incheiat sambata, la ora 7,00. Dupa incheierea campaniei electorale, se interzice difuzarea de mesaje electorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, precum si prin intermediul unor vehicule special amenajate. In ziua votarii, este interzisa prezentarea sondajelor de opinie realizate la iesirea de la urne, inainte de incheierea votarii. La aceste alegeri s-au inscris 14 candidati. Votul pentru romanii din strainatate a inceput vineri, acestia avand la…