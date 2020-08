Prezidenţiale Belarus: Opozanta Svetlana Tihanovskaia cere "alegeri oneste" Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia a cerut duminica, ziua alegerilor prezidentiale, sa se garanteze un scrutin onest, dupa o campanie marcata de ascensiunea surprinzatoare a acestei rivale a presedintelui Aleksandr Lukasenko si de un val de represiune, relateaza agențiile AFP și Agerpres.



&"Vreau într-adevar o alegere onesta, asta cer&", a spus ea jurnalistilor, dupa ce a votat într-un birou electoral din Minsk.



Tânara de 37 de ani, care a denuntat deja în ultimele zile &"fraude rusinoase&", a asigurat ca puterea nu are de ce sa se &"teama

Sursa articol: hotnews.ro

