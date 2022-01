Prezicerile șamanilor pentru 2022. Ce ne așteaptă în noul an Șamanii din Peru au facut tradiționalele incantații de final de an. Pentru anul 2022, predicțiile par sa fie pozitive. Noul an se anunța a fi unul calm, conform șamanilor. Vrajitorii, samanii si clarvazatorii sunt o realitate obisnuita in Peru, unde magia este folosita inca de pe vremea incasilor pentru a prezice viitorul. Cu doua zile inainte de sosirea anului 2022, grupul de șamani peruani și-au desfașurat ritualurile pe un deal din afara orașului Lima, pentru a face predicțiile anuale și pentru a ura noroc pentru anul care vine. Cea mai așteptata predicție este cea in privința pandemiei, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

