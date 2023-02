Prezentare inedită a alfabetului Braille mâine la Iaşi. Prezintă un cunoscut scriitor nevăzător Scriitorul si presedintele Asociatiei Nevazatorilor din Romania, Radu Sergiu Ruba, va fi invitat la Casa Muzeelor din Iasi, in cadrul evenimentului „De la sistemele de scriere in imagini la alfabetul nocturn. Inventarea alfabetului universal Braille". Acesta va vorbi publicului despre inventarea alfabetului universal Braille si despre evolutia istorica a sistemelor de scriere, iar la final va oferi o demonstratie de scriere practica in Braille. Evenimentul are loc joi, 2 martie, incepand cu ora 17:00, in sala de conferinte a Casei Muzeelor. „In anul 1784, la Paris, filantropul Valentin Hauy a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

