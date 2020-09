Prezența la vot, ora 14:00 – Capitala rămâne codașă la urne Noile date venite de la autoritați arata faptul ca tendința prezenței la vot se menține. Bucureștenii ies in numar mai mare la vot decat acum 4 ani, sunt deja peste 2 procente diferența fața de procentele de la scrutinul trecut, iar diferența continua sa creasca. Sociologii susțin ca in acest ritm este foarte posibil sa fie depașita cifra de 40% prezența la sfarșitul zilei. Cu toate astea, Bucureștiul este pe ultimul loc in clasamentul prezenței la vot pe județe. Capitala ocupa un rușinos ultim loc, fiind depașita chiar și de Covasna, județul cu cea mai slaba prezența la vot in mod tradițional.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

