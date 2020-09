Prezență la vot de peste 100% într-o secție de votare din Mureș! La inchiderea urnelor, adica la ora 21.00, cea mai mare prezența la vot (102,12%) din județul Mureș s-a inregistrat la Secția de votare nr. 328 din Lefaia (comuna Craiești) unde din 47 de persoane inscrise pe listele permanente au votat 48 de persoane (37 de persoane aflate pe listele permanente și 11 pe liste suplimentare), … Post-ul Prezența la vot de peste 100% intr-o secție de votare din Mureș! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

