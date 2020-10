PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII - 12 - 18 OCTOMBRIE ECONOMIC Luni, 12 octombrie - INS: Miscarea naturala a populatiei in august 2020 - INS: Indicele preturilor de consum (IPC) in septembrie 2020 - INS: Laptele de vaca colectat si productia de produse lactate in august 2020 - INS: Resursele de energie (date provizorii) in perioada ianuarie - august 2020 - INS: Comertul international cu bunuri al Romaniei (date estimate) in august 2020 - Formularul electronic de inscriere pentru obtinerea de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro incepand din 12 octombrie 2020, ora 10.00, informeaza Ministerul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

