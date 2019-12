Stiri pe aceeasi tema

- "Probabil ca varsta de pensionare nu va crește in 2020, dar cu siguranța va crește dupa. Este o modalitate de a echilibra pe termen mediu și lung bugetul de asigurari sociale", spune Ella Kallai, economistul șef al Alpha Bank, intr-o discuție cu HotNews.ro. In opinia ei, deprecierea controlata a leului…

- ​Pentru cursul mediu anual euro-leu estimam o creștere de la 4.75 în 2019 la 4.87 în 2020. În acest scenariu cursul ar putea fluctua in intervalul (4.81-4.87) la final de iunie 2020, respectiv in intervalul (4.83-4.90) la sfârșit de decembrie 2020, explica economistul șef al…

- Cel mai probabil vom asista la o depreciere nominala graduala a leului în 2020, considera economistul șef al BRD, Florian Libocor, într-o discuție cu HotNews.ro. Libocor, care estimase la finele anului trecut un curs foarte aproape de cel oficial (de circa 4,75 lei/euro pentru finele lui…

- Ludovic Orban reacționeaza dupa ce in spațiul public au aparut informații potrivit carora exista la Ministerul Muncii un proiect care sa prevada creșterea varstei de pensionare. Premierul a precizat ca varsta de pensionare ramane 65 de ani, iar persoanelor trebuie sa li se permita sa lucreze dupa aceasta…

- Premierul Ludovic Orban a precizat, marti, ca nu exista un proiect privind cresterea varstei de pensionare. Intrebat daca exista la Ministerul Muncii un proiect privind cresterea varstei de pensionare, el a negat, sustinand ca este un "fake news marca unei anumite parti". "Nu am spus asta. Am spus urmatorul…

- Premierul Orban a dezmintit informatiile privind cresterea varstei de pensionare. Este un "fake news marca unei anumite parti"."Nu am spus asta. Am spus urmatorul lucru: in anumite domenii cum sunt Educatie, Cultura, Sanatate sunt persoane care pot sa lucreze si dupa varsta de 65 de ani…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o convorbire telefonica cu Josep Borrell, ministrul spaniol pentru afaceri externe și viitor Inalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate/Vice-președinte al Comisiei Europene.”Demnitarul roman l-a felicitat…

- „Cand ți-ai facut ultima actualizare la sistemul de operare prin 1990 toamna, este normal ca singurele puncte de reper sunt de dinainte de 1989. Cand stai angajat fictiv pe la firmele unor prieteni și cand ai obținut primul loc de munca pe filiera securistica a taticului, este firesc sa nu poți ințelege…