Ce pensii vor primi românii cu vechime sub 15 ani. Vârsta de pensionare va crește Stagiul minim de cotizare, in Romania, este de 15 ani atat pentru femei, cat și pentru barbați. Cei care nu au lucrat cel puțin 15 ani vor avea parte de o surpriza neplacuta. Creșterea treptata a varstei de pensionare Pentru a beneficia de pensie, o persoana trebuie sa indeplineasca atat varsta de pensionare, cat și […] The post Ce pensii vor primi romanii cu vechime sub 15 ani. Varsta de pensionare va crește appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum se calculeaza pensia in Romania Cuantumul pensiei va fi calculat prin inmulțirea numarului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referința (VPR). VPR reprezinta raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrarii in vigoare a legii și nivelul mediu al stagiilor…

- Cum se calculeaza pensia in Romania Cuantumul pensiei va fi calculat prin inmulțirea numarului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referința (VPR). VPR reprezinta raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrarii in vigoare a legii și nivelul mediu al stagiilor…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a subliniat succesul economic al Romaniei, evidențiind ca țara se afla in fruntea statelor europene la creșterea producției industriale. El a adus ca exemplu investiția de 8 milioane de euro realizata de Compania germana Hengst Filtration in orașul Balș, ca dovada…

- Orașul bulgaresc Ruse este aproape blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria. Coada de autovehicule se intinde pe cativa kilometri pe principalele arterele rutiere din Ruse, oraș situat la granita cu Romania. Luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate…

- Romanii cumpara masiv produse de pe internet. Aceasta febra a cumparaturilor online la romani a generat vanzari de peste 7 miliarde de euro in 2023. Cifra va crește in 2024. Una dintre cauzele acestui boom este și penetrarea internetului pana in cele mai indepartate zone rurale. Un studiu efectuat de…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a participat recent ca speaker la Conferinței “Human Revolution. Resursele Umane – Parteneri in Construirea Viitorului“, de unde a tras niște concluzii importante, despre care a vorbit printr-o postare pe Facebook. Cum vrea ministrul Muncii , Simona Bucura Oprescu,…

- Ce se intampla cu varsta de pensionare! Marius Budai a facut anunțul mult așteptat de romaniFostul ministru al Muncii, Marius Budai, a vorbit, marți seara, la Romania TV, despre o problema ingrijoratoare pentru romani, și mai ales pentru varstnici.Dupa ce Organizația de Cooperare pentru Dezvoltare…

- Speculațiile privind creșterea varstei de pensionare au revenit in spațiul public din Romania. Fostul ministru al Muncii din partea PSD, Marius Budai, vine cu precizari in subiectul care i-a enervat pe romani. Autoritațile spun ca nu vor crește varsta de pensionare, insa ca vor sa ofere posibilitatea…