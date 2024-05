Intr-un climat economic caracterizat de incertitudini și fluctuații, romanii par sa iși fi gasit un refugiu sigur in fondurile de pensii private. La finalul lunii aprilie 2024, activele fondurilor de pensii facultative din Romania au atins valoarea impresionanta de 5,05 miliarde de lei, marcand o creștere de 28,1% fața de aceeași perioada a anului trecut, […] The post Creșterea exploziva a fondurilor de pensii private in Romania: Pilonul III devine un refugiu atractiv appeared first on Puterea.ro .