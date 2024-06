Creșterea excesivă a aparatului bugetar în România: un monstru îngrășat de privilegii și ineficiență In ultima perioada, statul roman devine din ce in ce mai ingrașat cu posturi in cadrul aparatului bugetar, intr-o spirala nesanatoasa de extindere continua. Datele analizate de catre Profit.ro arata ca in luna aprilie s-a inregistrat o creștere alarmanta de peste 3.000 de posturi raportat la martie, ajungandu-se la un numar total de 1.292.549 de […] The post Creșterea excesiva a aparatului bugetar in Romania: un monstru ingrașat de privilegii și ineficiența appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

