- Direcția de Sanatate Suceava a transmis, la ora 15.00, ca la nivelul județului Suceava, 375 de persoane sunt monitorizate la domiciliu fara simptomatologie specifica noului coronavirus, cu 52 in plus fața de raportarea de la ora 9.00 din aceasta dimineața. 211 persoane au calatorit in zonele de risc,…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis in aceasta dimineața in 323 de suceveni sunt in continuare monitorizați la domiciliu, fara simptomatologie specifica, ca masura de prevenire a infecțiilor cu noul coronavirus. Directorul DSP Suceava, Silvia Boliacu, a declarat ca din cele 323 de persoane,…

- Rezultatul in cazul celor doua persoane internate in secția de boli infecțioase a Spitalului Județean ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a fost negativ la coronavirus, a anunțat șefa Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu. Aceasta a aratat ca in prezent 164 de persoane sunt in autoizolare…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis, in aceasta dimineața, ca la nivelul județului tot nu sint persoane confirmate cu noul coronavirus și nici persoane aflate in carantina in spațiile special amenajate. Conform DSP, 150 de suceveni care au calatorit in zonele de risc sint in autoizolare…

- Numarul sucevenilor care au calatorit in zonele de risc și care acum sunt autoizolați la domiciliu este in creștere. Potrivit situației prezentate de Direcția de Sanatate Publica la ora 15.00 un numar de 150 de persoane sunt in autoizolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, fara simptomatologie…

- Ziarul Unirea DSP Alba: Nu exista niciun caz confirmat și niciun caz suspect de infecție cu noul coronavirus in Alba. 116 persoane sunt izolate la domiciliu și una in carantina la spital DSP Alba: Nu exista niciun caz confirmat și niciun caz suspect de infecție cu noul coronavirus in Alba. 116 persoane…

- Direcția de Sanatate Publica Neamț a confirmat prin vocea dr. Mirela Gradinaru , șed Departament Supraveghere Sanatate Publica ,ca numarul celor izolați la domiciliu pentru ca vin din zone in care a fost semnalat virusul COVID-19 a crescut in Neamț de la 39 cat erau anunțați, ieri, 26 februarie, la…

