Prevalență alarmantă a tulburărilor mintale: 3 cazuri la 100 de persoane Institutul Național pentru Sanatate Publica (INSP) avertizeaza ca, in ultimul deceniu, in țara noastra, s-a dublat prevalența tulburarilor mintale și de comportament, ajungand ca, in 2021, sa avem 3 cazuri la 100 de persoane. Potrivit datelor INSP, in 2012, prevalența acestui tip de tulburari era de aproximativ 1.566 de cazuri la 100.000 de persoane, comparativ cu 2.890 de cazuri la 100.000 de persoane in 2021 (3 cazuri/100 de persoane). „Spre deosebire de afectiunile somatice, identificarea si interventia timpurie in cazul tulburarilor neuropsihice sunt mai dificile din cauza unor factori precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

