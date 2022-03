Preţurile petrolului şi ale altor mărfuri au crescut puternic luni, în timp ce euro şi acţiunile europene au scăzut Pretul petrolului Brent, de referinta la nivel international, a atins pentru scurt timp peste 139 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 2008. Cotatia nichelului a crescut cu 30%, aurul a depasit 2.000 de dolari uncia, iar pretus graului a sarit la maximul din ultimii 14 ani, in timp ce cumparatorii industriali si comerciantii se grabesc sa se aprovizioneze cu materiile prime si materialele afectate de intreruperile aprovizionarii provocate de invazia rusa a Ucrainei. Randamentele reale ale obligatiunilor guvernamentale din zona euro au scazut brusc din cauza cresterii preturilor la energie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

