- Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare in iulie au crescut cu 2 centi, pana la 112,06 dolari pe baril, pana la ora 15:07 GMT (18:07 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) pentru luna iunie a crescut cu 22 de centi, sau cu 0,2%, la 112,43 dolari pe…

- Preturile petrolului au fluctuat puternic joi, revenind pe crestere dupa pierderi mari, oficialii chinezi planuind sa reduca restrictiile la Shanghai, ceea ce ar putea reduce si mai mult oferta cu energie la nivel mondial, in timp ce dolarul a cedat o parte din castigurile recente, transmite Reuters.…

- Atat titeiul Brent, cat si titeiul WTI, de referinta in Statele Unite, au crescut cu aproape 5 dolari pe baril in decurs de cateva ore, recuperand pierderile de la inceputul saptamanii. Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in iulie au crescut cu 1,45 dolari, in crestere cu 1,3%, la 110,57…

- Fluxurile de gaze rusesti catre Europa prin Ucraina au scazut cu un sfert dupa ce Kievul a oprit utilizarea unei rute majore de tranzit, dand vina pe interferenta fortelor ruse de ocupare. Este pentru prima data cand exporturile prin Ucraina au fost perturbate de la invazie. Pretul titeiului Brent a…

- Pretul titeiului Brent a scazut cu 5,92 dolari, sau cu 5,3%, la 106,47 dolari pe baril, la ora 17:06 GMT (20:06 ora Romaniei). Cotatia titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americanp, a scazut cu 6,16 dolari, sau cu 5,6%, la 103,61 dolari pe baril. Ambele contracte au castigat…

- Prețurile petrolului iși continua creșterea la nivel global, in contextul unei cereri in creștere care depașește producția și reacției UE privind blocarea aprovizionarii din Rusia. Brent, punctul de referința global pentru doua treimi din petrolul mondial, a urcat la 120,65 dolari pe baril, in timp…

- Situatia se adauga la ingrijorarile pietei cu privire la efectul de unda al sanctiunilor severe asupra Rusiei, al doilea mare exportator mondial de titei, dupa invazia sa din Ucraina. Conducta CPC este o linie de aprovizionare semnificativa pentru pietele globale, transportand aproximativ 1,2 milioane…

- Contractele futures pentru petrol au crescut vertiginos de la invadarea Ucrainei de catre Rusia si au atins cele mai inalte niveluri din 2008 la inceputul acestei saptamani, dar s-au retras brusc in ultimele doua sesiuni, deoarece unele tari producatoare au semnalat ca ar putea actiona pentru a creste…