Omule, alege-ți munca!

Am crescut un copil, Am sădit mai mulți pomi și copaci. Am zidit mai multe case și am reparat alte cîteva, Am donat una și niște proprietăți. Am restaurat o biserică. Am promovat foarte mulți ziariști și mulți dintre ei (nu pot spune cît de mare) m-au dezamăgit. Am lansat un slogan care a făcut carieră (Români, vi se pregătește ceva!) Am luat cîteva… [citeste mai departe]