- Preturile petrolului au crescut cu aproape 1% marti, revenindu-si dintr-o scadere la un minim al ultimelor doua saptamani atinse in timpul tranzactiilor, deoarece asteptarile privind o oferta mai stricta au depasit ingrijorarile ca perspectivele economice incerte ar putea reduce cererea, transmite Reuters,…

- Fed a lasat neschimbata dobanda de referinta, dar si-a inasprit atitudinea conservatoare, anticipand o noua crestere a dobanzii pana la sfarsitul anului, iar politica monetara va fi semnificativ mai stricta in 2024, decat anticipa anterior. Asa cum au facut si in iunie, factorii de decizie ai Fed inca…

- Preturile petrolului au urcat la cele mai inalte nivele al anului in aceasta saptamana, continuand o crestere care i-a determinat pe unii analisti sa anticipeze ca preturile titeiului ar putea atinge 100 de dolari pe baril inainte de sfarsitul acestui an, transmite CNBC, conform News.ro.Contractele…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 1%, pana la maximul ultimelor noua luni, din cauza cresterii contractelor futures pentru motorina in SUA si a ingrijorarilor legate de aprovizionarea cu petrol, dupa ce Arabia Saudita si Rusia au extins reducerile voluntare ale productiei in aceasta…

- Preturile petrolului au crescut marti, pe masura ce dolarul a scazut, in timp ce investitorii au dezbatut impactul potential asupra ofertei si cererii de energie al uraganului Idalia, care va lovi Florida in aceasta saptamana, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele futures pentru U.S. West…

- Contractele futures pentru U.S. West Texas Intermediate au crescut cu 1,07 dolari, sau cu 1,3%, la 81,17 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 98 de centi, sau cu 1,2%, la 85,40 dolari pe baril. Indicele dolarului american a scazut marti, in urma datelor…

- Stocurile de titei din SUA s-au redus in ultima saptamana cu 17 milioane de barili, cea mai mare scadere a stocurilor de titei din SUA, conform inregistrarilor care dateaza din 1982, a anuntat miercuri Administratia pentru Informatii in Energie (EIA). Declinul a fost determinat de cresterea activitatilor…