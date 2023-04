Stiri pe aceeasi tema

Armata ucraineana a distrus o aeronava de atac Su-25 apartinand trupelor invadatoare ruse - potrivit unui comunicat remis, marti, de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, unitați ale Forțelor Armate ale Ucrainei au doborat aproape 20 de drone inamice, noteaza Rador.

Romania s-a alaturat unei coaliții nucleu de 17 state ONU, din toate regiunile geografice, inițiata de Vanuatu, pentru a solicita un aviz consultativ al Curții Internaționale de Justiție pe tema schimbarilor climatice, informeaza Ministerul de Externe, scrie Rador.

Lista beneficiarilor cardului de energie a fost actualizata dupa colectarea declarațiilor pe propria raspundere și alți trei sute cincizeci de mii de romani urmeaza sa primeasca sprijinul, informeaza Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, scrie Rador.

Theodor Andrei va reprezenta Romania la Eurovision doua mii douazeci și trei, cu piesa "D.G.T. (Off and On)", care a primit aseara cele mai multe voturi din partea publicului, anunța Rador.

Ioana Ramona Bruynseels, coordonatorul Departamentului de politici publice al AUR, atrage atenția, dupa protestul de luni de la Guvern, ca Guvernul mai are doua zile la dispoziție pentru a sesiza in termen Curtea de Justitie a Uniunii Europene privind nelegalitatea dreptului de veto exprimat de Austria

Tarile membre G7 si Australia, in urma unui acord in cadrul UE, au ajuns vineri la un acord privind plafonarea pretului la produsele petroliere rusesti, cu doua zile inaintea impunerii unui embargo european asupra acestor produse, transmite AFP, citat de Agerpres.

Tarile membre ale Uniunii Europene urmeaza sa antreneze un numar suplimentar de 15.000 de militari ucraineni, astfel ca totalul va ajunge la 30.000, au spus miercuri surse europene, potrivit DPA, anunța Agerpres.

Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) ii cere premierului Nicolae Ciuca, intr-o scrisoare deschisa, sa inceapa procedura de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene CJUE) privind nelegalitatea dreptului de veto exprimat de Austria și Țarile de Jos cu privire la aderarea Romaniei la spațiul