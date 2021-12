Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la gaze pe piața europeana au crescut cu 11%, luni, 1450 de dolari per mia de metri cubi, ajungand la cel mai mare nivel din luna octombrie pana in prezent, dupa ce șefa diplomației germane a anunțat ca gazoductul Nord Stream 2 nu va putea funcționa in forma sa actuala pentru ca incalca legislația…

- Preturile gazelor europene au crescut din nou miercuri, dupa o intarziere aparuta in procesul de aprobare a unei noi conducte majore din Rusia, Nord Stream 2, despre care surse guvernamentale germane au spus ca ar putea sa nu fie pusa in functiune pana in martie anul viitor, transmite Reuters.…

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anuntat marti suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, controversatul gazoduct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica,

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anuntat marti suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, controversatul gazoduct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica, invocand un obstacol juridic,…

- Rusia a majorat miercuri fluxurile de gaze spre Europa via Polonia si Belarus, precum si prin Ucraina, atenuand unele dintre temerile privind inasprirea livrarilor inaintea iernii si reducand preturile, transmite Reuters. Saptamana trecuta, fluxurile scazute spre Europa si inversarea fluxurilor…

- Prețul gazelor in Marea Britanie și in Europa s-a prabușit vineri cu pana la o cincime, in urma semnalelor ca Rusia va crește exporturile catre regiune, dupa ce a restricționat livrarile timp de luni de zile relateaza Financial Times. Compania Gazprom a anunțat ca și-a atins obiectivul de…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut marti, gratie unor prognoze care arata conditii meteo favorabile si intensificari ale vantului, ceea ce ar urma sa ajute sistemul energetic european care s-a confruntat cu o situatie tensionata in ultima perioada, transmite Bloomberg.…

- Grupul rus Gazprom, operatorul Nord Stream 2, a anuntat inceperea operatiunii de umplere cu gaz a conductei submarine. Gazoductul face legatura directa intre Rusia si Germania si permite redirectionarea livrarilor de gaze rusesti care in prezent trec prin Ucraina pentru a ajunge in Europa.