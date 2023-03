Stiri pe aceeasi tema

- Doi clujeni, psihologul Ioana Adriana Laslo și Mihnea Bidariu, solistul trupei Luna Amara și Dream Diggers, au facut o comparație intre viața la Roma și cea in Cluj-Napoca, iar concluzia este ca orașul de pe Someș taxeaza ca in Roma, dar ofera ce ofera capitala Italiei. Tot mai mulți clujeni incep…

- Doi clujeni susțin ca prețurile pentru ieșitul in oraș au ajuns la fel ca in Roma, chiar mai mari, in condițiile in care, salariile din Cluj-Napoca sunt consideranbil mai mici fața de cele din capitala Italiei.

- Ca la noi la nimeni. Daca peste tot in „țarile civilizate” in preajma sarbatorilor scad prețurile la produsele alimentare, in Romania se intampla exact invers. Mai sunt cateva saptamani pana la sarbatorile pascale și unele produse au inceput sa se scumpeasca in ritm accelerat. Spre exemplu, banala ceapa,…

- Preturile proprietatilor imobiliare au luat-o razna la Cluj, de departe cel mai scump oras romanesc. Așa s-a ajuns in situația in care case aflate la periferia Clujului sa coste mai mult decat unele castele din Franța sau Italia și cat patru sau cinci vile asemanatoare in SUA, la Miami.

- Prețurile apartamentelor de inchiriat din Cluj-Napoca s-au menținut constante de la inceputul anului, cu mici corecții pe alocuri, insa fața de aceeași perioada a anului trecut, unele apartamente din oraș s-au scumpit cu 150 de euro/luna.

- Un raport realizat de un dezvoltator imobiliar arata ca prețurile din Cluj-Napoca sunt mult mai mari decat ar trebui, ceea ce face piața imobiliara clujeana sa fie una dintre cel mai puțin accesibile din Romania. Studiul arata ca, o analiza de evaluare indica ca proprietațile rezidențiale din Bucuresti…

