Prețul stresului prelungit: scurtarea vieții cu 30 de ani Potrivit unui recent studiu, expunerea prelungita la stres poate provoca accelerarea procesului de imatranire a celulelor și, implicit, scurtarea vieții individului cu aproape 30 de ani, transmit Sante magazine. Stresul este o problema de sanatate frecventa, care afecteaza un mare numar de persoane la nivel global. Acesta poate fi generat de o infinitate de factori, printre care tensiunile la locul de munca, in familie, dificultațile financiare, problemele de sanatate etc. Stresul cronic, cel care persista o perioada indelungata, poate provoca multiple probleme de sanatate : boli cardiovasculare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

