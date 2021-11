Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare Mallnow au scazut la zero sambata. In schimb, conducta Yamal-Europe a trimis gaze in est, din Germania spre Polonia, iar acele fluxuri au crescut suplimentar luni.Livrarile prin gazoductul…

- Conducta de gaze Nord Stream 2 ar putea calma creșterea prețurilor gazelor la nivel european, a declarat vicepremierul rus. In prezent, conducta așteapta aprobarea autoritații de reglementare din Germania. Prețurile au crescut brusc ca raspuns la o redresare a cererii, in special din Asia, cu niveluri…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat vineri la un nou maxim istoric, in conditiile in care Rusia a redus livrarile, ceea ce inseamna noi presiuni asupra preturilor pe masura ce consumatorii europeni se indreapta spre sezonul de iarna, transmite Reuters. Potrivit operatorului…

- Pretul la gazele naturale in Europa, deja ridicate in urma livrarilor rusesti reduse din aceasta vara, a atins un nou record luni, in urma deciziei Gazprom de a nu pompa prin Ucraina decat foarte putine gaze suplimentare, relateaza France Presse. Potrivit agentiilor ruse de presa, pretul la gaze in…