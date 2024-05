Stiri pe aceeasi tema

- Tandemul Mihai Chihaia – Oleg Tarnovschi s-a clasat pe locul 3 pe distanța 500 metri la prima etapa a Cupei Mondiale de la Szeged, care este și de calificare catre Jocurile Olimpice de la Paris.

- Canotorii Mihai Chihaia și Oleg Tarnovschi au ocupat locul III, pe distanța 500 metri, la prima etapa a Cupei Mondiale de la Szeged, Ungaria. Dubloul de la Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Naționale a oprit cronometru cu timpul de 1:40.05. Competiția din Ungaria a fost și una de calificare pentru…

- Un angajat al Brigazii de poliție „Fulger” a urcat pe podium la Campionatul European la proba Grappling. Potrivit informațiilor competiția a avut loc in orașul Budapesta din Ungaria, unde au participat sportivi din 23 de țari.

- O sportiva legitimata la CSU Politehnica Timisoara a castigat medalia de bronz la Campionatul Național de 10.000 de metri, la tineret. Iulia Marginean s-a clasat pe pozitia a treia in competitia de la Targu Jiu destinata atletelor sub 23 de ani In total patru sportive de la CSU Politehnica Timișoara…

- Miroslav Klose (45 de ani), legenda naționalei Germaniei, a recunoscut intr-un interviu faptul ca nu se identifica cu fotbalul actual. Fostul atacant s-a retras in 2016, dupa o cariera impresionanta. Klose este și in prezent cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale (16 goluri). Fostul atacant…

- Austriaca Cornelia Huetter a castigat sambata proba feminina de coborare de la Saalbach (Austria), ultima din sezonul Cupei Mondiale, castigand totodata si Globul pentru disciplina principala a schiului alpin, scrie AFP.Austriaca in varsta de 31 de ani a fost cronometrata in 1:45.08, fiind…

- Norvegianul Johnnes Boe a incheiat actualul sezon al Cupei Mondiale de biatlon cu o noua victorie, duminica, in proba de start grupat de la Canmore (Canada), adjudecandu-si totodata micul Glob de Cristal al disciplinei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Dupa ce castigase sambata pentru a cincea…

- Elvetianul Marco Odermatt a cucerit Globul de Cristal in proba de slalom urias, pentru al treilea an consecutiv, dupa ce s-a impus vineri in concursul desfasurat in statiunea americana Aspen (Colorado), in cadrul Cupei Mondiale de schi alpin.Aflat in fruntea clasamentului dupa prima mansa,…