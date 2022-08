Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de referinta la energie electrica, in Europa, a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care cea mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa persiste si in 2023, transmite…

- Timp de trei luni, benzinarii pot scadea prețurile la pompa cu 50 de bani/ litru, fara a avea insa aceasta obligație. Creșterea nejustificata a prețurilor la carburanți in aceasta perioada este considerata „acțiune speculativa” iar cei care revand motorina sau benzina cu preț compensat risca amenzi…

- Guvernanții au anunțat ca de la 1 iulie prețurile la carburanți vor scadea cu 50 de bani litrul, dar in realitate compensarea este mult mai mica. De la 1 iulie prețurile la carburanți vor scadea cu 50 de bani, aceasta fiind suma compensata pentru scumpirile masive din ultimele luni de la benzinarii.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 376,1 milioane de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei. Avand in vedere activitatea desfasurata…

- Gazprom Export va suspenda pe 31 mai livrarile de gaze naturale catre traderul olandez GasTerra, deoarece nu a platit in ruble pentru gazele livrate in aprilie, a anuntat luni compania rusa, transmite Reuters. Gazprom Export a cerut clientilor europeni sa plateasca in ruble pentru livrarile de gaze…

- Iunie se anunța o luna de foc cu temperaturi caniculare, dar și cu ploi destul de rare, in principal in zonele din sud și sud-estul țarii, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Astfel, in perioada 30 mai – 6 iunie vom avea parte de temperaturi mai ridicate, comparativ cu valorile…

- Noile masuri de sprijin pentru populatie decise de coalitia de guvernare trebuie finantate, iar finantarea lor ar putea pune probleme Guvernului, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Codirlasu, vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania. „Au fost anuntate masuri atat ieri, cat si anterior, care…

- Germania intentioneaza sa reporneasca termocentralele pe carbune si petrol, in situatia in care Rusia va opri livrarile de gaze catre cea mai mare economie europeana, informeaza Bloomberg. Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, urmeaza sa prezinte marti un decret de urgenta care va permite Guvernului…