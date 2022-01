Prețul cartofilor în Moldova a crescut cu 50% într-un an Situația de pe piața cartofului din regiune s-a stabilizat dupa importurile masive din țarile asiatice in prima jumatate a sezonului. Potrivit analiștilor portalului EastFruit, in Georgia și Moldova pe parcursul anului a existat o creștere cu 50% a prețului la cartofi. Ambele țari au devenit exportatori de cartofi in sezonul 2021/22, ceea ce a facut posibila creșterea ușoara a prețurilor, relat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

