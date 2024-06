Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26-29 iunie 2024, Bruxellesul va gazdui cea de-a 36-a sesiune anuala a Crans Montana Forum. Acest eveniment prestigios reunește lideri din domeniul public, privat și al societații civile pentru a evalua starea planetei și a deschide noi cai catre un viitor mai bun. Printre invitați, alaturi…

- Este scandal in București, cu primarul USR al Sectorului 2. Edilul Radu Mihaiu și-a filmat pe ascuns colegii din Administrație, printre aceștia numarandu-se Catalin Militaru și omul de afaceri Corin Romanescu. Se presupune ca Mihaiu a apelat la acest gest pentru a-i incrimina pe cei doi, in lipsa unor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau de la București, Klaus Iohannis, ca Romania pregatește un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina.

- WhatsApp, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie la nivel global, se actualizeaza constant pentru a oferi o experiența imbunatațita utilizatorilor sai din intreaga lume. V-ați gandit vreodata daca exista o modalitate de a urmari locația unui contact pe WhatsApp fara ca aceasta sa fie cunoscuta…

- Raspunzand unei intrebari privind nivelul datoriei publice din acest an, prim-ministrul a afirmat ca guvernarea PSD de pana in 2019 a lasat datoria publica la 36%, iar guvernul condus de liberalul Florin Citu a imprumutat circa 200 de miliarde lei, ratele pentru acest credit fiind mai mici la inceput."Pai…

- "Au fost emise primele facturi pe luna aprilie la gaze si energie electrica. Fata de pretul maxim prevazut de plafon, preturile facturate la gaze naturale sunt cu pana la 25% mai mici. De exemplu, pretul practicat de principalul furnizor de gaze naturale pentru consumatorii casnici este 0,23381 lei/…

- Astazi, la ora 16.30, primarul Constantin Toma va lansa cartea ,,KAIZEN IN ADMINISTRAȚIA PUBLICA – O reforma necesara in Romania!”. Evenimentul are loc la Academia de Studii Economice din București, Sala Aula Magna. Este o carte despre experiența Primariei Municipiului Buzau la șapte ani de aplicare…

- Un protest este programat sambata, incepand cu ora 19:00, in Piata Victoriei din Bucuresti fata de modul in care este judecat procesul in caree este inculpat Vlad Pascu, soferul drogat care a accidentat mortal doi tineri la 2 Mai anul trecut. Protestul este organizat de asociatia „Tanarul de azi, schimbarea…